Narva linnuse hoovis toimunud festivalilt "Suvi purki!" avastasime veel ühe vahva viisi hoidise tegemiseks. Lisaks sellele, kuidas tavalisest Eesti kurgist aasiapäraselt eksootilist maitseelamust saada, vestlesime Põhjaõue apteekriga muustki.

Mis ametimees täpsemalt olete?

Suviti pean Narva linnuse hoovis apteekriametit, lisaks olen koolis ajalooõpetaja. Aga üldiselt ma puhkan kogu aeg, sest mul on kolm kuud puhkust koolist ja üheksa kuud puhkust apteegist!

Seega suviti on Narva linnuse hoovis apteek avatud?

Jah, selles samas Põhjaõues, kus toimus ka hoidistefestival "Suvi purki!". Kuna meie õu taasloob 17. sajandit, siis apteek oligi see koht, kus olid kõik maitsetaimed ja -ained, samamoodi nagu ravimtaimed. Võib öelda, et 100 protsenti meile tuntud maitseainetest omab ka raviomadusi.

Kuidas apteeker hoidistefestivalil pekstud kurkide juurde jõudis?

Ma olen Narva linnuse hoovis apteekriametit pidanud nüüd juba kümme suve, nii et sellest tulenevalt olen ma ka "Suvi purki!" festivalist võtnud viisil või teisel osa. Pekstud kurkide retsepti pakkus esimesena välja meie sepp. Seejärel sai seda natuke testitud ja timmitud, tehtud natuke omapärasemaks ja nii ta sündiski! Selles on mitmed oma ideed ka sees ja tegemist pole kopeerimisega. Aga muidu on pekstud kurkide puhul tegemist aasiapärase lähenemisega, kus lisaks toidu maitsele on hästi oluline ka selle struktuur ja just Kagu-Aasias on selline kurgisegu väga levinud. Kogu selle pekstud kurkide meetodi mõte on saada võimalikult palju originaalset vedelikku kurgi seest välja ja asendada see teiste vedelikega, mis annavad kurkidele uue maitse.

Milline suhe muidu söögitegemisega on ja kas moosi ka keedate?

Suhe söögitegemisega on hea – seda juhtub ikka palju ja igal pool, et süüa teen. Seesama hoidistefestival lõpetaski meie Põhjaõue hooaja selleks suveks ja pärast seda olen siin nüüd otseselt moosi ehk võib-olla ainult 4–5 liitrit keetnud, aga kokku igasugu muid asju purki on pandud küll oma 25–30 liitrit vähemalt.

Mis asjad sinna purki siis peamiselt läinud on?

Oi, kõik! Seal on alates tavalistest hapukurkidest ja letšolistest asjadest ning lõpetades sellega, et hommikul astud turult läbi, vaatad, mida babuškad pakuvad, ja selle põhjal teed siis ka vastava asja. Sel aastal näiteks õnnestus saada värskeid alõtšasid – järelikult tuli Gruusias levinud tkemali-kastet teha!

