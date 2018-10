Möödunud kuul Olustveres toimunud hoidiste messil olid oma kirju valikuga väljas ka Kõrveküla maanaiste seltsi Miina daamid. Seltskond käib koos õige tihti, talviti suisa kuni kaks korda nädalas. Põhjust selleks jagub küllaga, sest Miina hoidisekokk Mari kannab hoolt selle eest, et seltsi naistel jaguks retsepte, mida katsetada.

Kolmandat aastat Olustveres hoidiseid näitamas ja pakkumas käinud miinalised hoiavad oma hoidistega lihtsat joont. Ei mingit vigurdamist ega pipraga liialdamist. Mis ei tähenda aga kaugeltki seda, et purki jõuab igav kraam. Näiteks sai sel korral messi rahvas mekkida hapuoblikamoosi, mis on tegija meelest lihtsamast lihtsam. Kui lihtne, see selgub videost.

Kui ka sinul on mõni tore moosilugu või -retsept, mida teistega jagada,

kirjuta sellest retseptid@d-kokaraamat.ee.