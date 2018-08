Moosiankeet Lia Virkusega: tore on keeta jõulukingid valmis juba suvel!

Eesti Naise köögitoimetaja ja paljude kokaraamatute autor Lia Virkus andis koos teiste omasuguste moosisõpradega välja raamatu „Moodsad moosid“, mis õpetab moosikeetmisel uute põnevate maitsekooslustega katsetama. Oma moosikeetmise nippe, teisi tegemisi ja kingiideid oli Lia lahkesti nõus jagama meiegagi.

Lia, sa oled andnud välja väga palju kokaraamatuid. Kas oled jõudnud need kokku ka lugeda?

Olen ise osalenud autorina rohkem kui sajas kokaraamatus, enam viimastel aastatel pole jõudnud järge hoida ega kokku lugeda. Oluline on raamatute sisu, mitte number, mitu ma neid teinud olen. Esimene kokaraamat ilmus 2001. aasta sügisel. Projektijuhina olen olnud aga ca 350 kokaraamatu eesotsas. Jätkan rõõmuga – ikka täis tööindu ja uusi ideid.

Kust sai alguse sinu armastus kokanduse vastu?

Ikka lapsepõlvest, nagu meil kõigil. Minu lemmikuks oli küpsetamine kooli ajal. Siis tuli kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool, kus õppisin viis aastat toiduainete tehnoloogiks. Peale seda alustasin ajakirjas Pere ja Kodu retseptilisa „Pereköök“ köögitoimetajana. See oli põnev aeg, tulime ju nõukaajast, kus poodides oli vähe toiduaineid ja värviliste piltidega kokaraamatuid polnud. Nii alustasime Ajakirjade Kirjastuses uue kokaraamatusarjaga „100 rooga“, kus oli iga retsepti juures ka pilt kaunilt serveeritud toidust. Olin selle kokaraamatusarja looja ja projektijuht. Sari on edukas tänagi, nüüd jätkame kirjastuses Hea Lugu.

Raamatust "Moodsad moosid" leiab ka maasika-rabarberimoosi retsepti basiiliku ja muu heaga Foto: Mari-Liis Ilover

Kuidas uute toitude ja retseptide väljamõtlemine käib?

Seda on keeruline öelda, ei ole mingeid rusikareegleid. Mõned retseptid tulevad elust enesest, kokku pannes toiduaineid, mis kodus hetkel olemas. Mõned retseptiideed tulevad aga reisidelt või külaskäikudelt-restoranidest. Mõned lugedes välismaiseid kokandusajakirju ja -raamatuid. Alati püüan aga retseptid-kogused kohandada eestimaistele toorainetele ja meie kogustele, kooslusi võimalikult lihtsustades.

Kust tuli idee anda välja raamat „Moodsad moosid“?

Igal aastal mõtleme uueks aastaks ette uusi kokaraamatute ideid, moosiraamatut polnud mitu aastat juba olnud ja samas oli trend moosimaailmas muutumas. Enam ei keedetud pliidi ääres pikka aega sahvritäisi moose valge suhkruga. Oma moodsate mooside raamatus pakkusime palju põnevaid uusi maitsekooslusi ja pigem moosisuhkruga, mida kulub poole vähem kui valget suhkrut, mis paksendab ka vedelad moosid ja millega keetmisele kulub vaid 5–10 minutit. Tore on keeta jõulukingid valmis juba suvel, kui praegu palju eestimaiseid marju-puuvilju järjest küpseks saab. Lihtne on ju osta kauneid uusi purke poest kingitusteks valmis ja meelepärased moosid ette valmis keeta! Aimates samal ajal ette sõprade maitseid: kellele vürtsmoos või ketšup liha kõrvale, kellele magus juustu- või pannkoogimoos, kellele klassikaline kirsi- või vaarikamoos …

Kas oled ka ise suur moosisõber ja moosikeetja? Kumb oled rohkem?

Olen mõlemad! Armastan väga isekeedetud moose nii pannkookide, maitsestamata jogurti juurde kui ka juustulauale. Poest ma naljalt moose ei osta, õnneks on laatadel palju põnevat ja isekeedetut saadaval. Siis küll ostan ja proovin ka ise neid, austades tublisid moosikeetjaid. Samuti meeldib mulle ise hoidistada suve maitseid purkidesse ja neid siis sõpradega jagada. Nii palju põnevat saab ise luua – olen suur moosikeetja.

Milline on sinu lemmikmoos ja kuidas seda kasutad?

Ühte kindlat pole, aga lemmikuteks on murakas, kirss, vaarikas ja virsik. Alati on mul ka juustukandikul mõni enda keedetud moos, siis on lemmikuks pirni-, virsiku- ja murakamoosid. Pannkoogihommikutelt ei puudu maasika- või vaarikamoos. Selle suve lemmikuteks olid maasika- rabarberi-banaani- ja mustika-banaanimoos. Ploomi- ja kreegimoosi keetmine ootab mind tänavu veel ees. Valge klaari moosi keedan ka igal aastal mõned potitäied – seda lihtsalt peab kodus olema. Rullbiskviit omakeedetud õunamoosiga on super!

Lia selle suve lemmik: taevalik mustika-banaanimoos, mille leiab raamatust "Moodsad moosid" Foto: Mari-Liis Ilover

Milline on sinu kõige tähtsam moosikeetmise nipp?

Kasutada moosisuhkrut, mida kulub valgest suhkrust poole vähem ja ajaliselt keeb moos valmis vaid 5–10 minutiga, et säiliks marjade kaunis värv ja aroom. Kindlasti tuleb puhtaid purke ahjus enne nende täitmist steriliseerida 130 kraadi juures ja kaaned läbi keeta. Puhtus on säilimisel ülioluline! Nippidest kirjutame põhjalikult ka oma moosiraamatus.

Millest sa unistad?

Unistan, et tehtaks rohkem kodudes ise süüa, sest isetehtud toit on parim. Samuti on köögis uute maitsete-aroomide loomine stressi maandav ja lõõgastav toiming ning lisaks saab kõhu head-paremat täis. Tore on ka sõpradega koos kokata ja aega veeta! Loodan, et jätkan oma tööd ka homme ja ülehomme – armastan seda lihtsalt nii palju.

Kel soov ka ise kodus järgi proovida mõnda Lia põnevatest moosiretseptidest, saab vaadata siit, kuidas valmistada imehead vanillimaitselist alõtša-mangomarmelaadi.

Kui ka sinul on mõni tore moosilugu või -retsept, mida teistega jagada, kirjuta sellest retseptid@d-kokaraamat.ee.