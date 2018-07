Esimene Eesti Väikepruulijate Festival pakkus võimalust tutvuda ligi 200 Eestis toodetud käsitööõlle, -veini ja -siidriga ning õppida käsitööjookide valmistamist.

Festivali raames kuulutati välja parimad käsitööõlle, -veini ja -siidri hobitegijad ning tõdeti, et mitmed neist teevad ametlikele tootjatele silmad ette.

Umbes 2000 festivalikülastajale Eestist, Skandinaaviast, Kesk-Euroopast, Argentiinast ja Uus-Meremaalt tutvustas reedel ja laupäeval aset leidnud üritusel käsitööjooke 30 väikepruulijat kõikjalt üle Eesti.

Lisaks degusteerimistele sai koha peal veiniekspert Arne Pajulalt teadmisi Eesti veinidest ja nõuandeid koduveini tegemiseks, õllekorüfee Karmo Tüürilt ülevaate Eesti käsitööõllede maastikust ning Mart Remmel Pruulmeistritest nõuandeid koduseks õllepruulimiseks - elevust tekitas ka selle käigus otse festivali laval valmis pruulitud käsitööõlu.

Parima koduveini tiitli sai mulliga õunavein

Käsitööveini- ja -siidrikonkursi korraldaja, Valgejõe Veinivilla perenaise ning Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme Tiina Kuuleri sõnul hindas žürii tänavuse konkursi finaali jõudnud 19 töö igati kvaliteetseks. “Tõdesime, et kaheksandat korda toimuva konkursi tase on iga aastaga kasvanud.”

Žürii esimees Sulev Lind kutsus aga ka kõiki hobiveinimeistreid, kes pole seni julgenud konkursil osalema, tulevikus kindlasti oma veine võistlustulle tooma. “Siit saab ausat ja objektiivset tagasisidet,” innustas Lind hobitegijaid.

Kõige parema koduveini hobitegijaks kuulutati Ivar Porn Lääne-Virumaalt, kes sai kerge mulliga õunaveini “Õuna secco 2014” eest auhinnaks veinitundja baaskursuse Eesti Sommeljeede Assotsiatsioonilt.

Teise koha vääriliseks hinnati Meelis Kask Tartumaalt veiniga “Pihlak 2014”, kellel avaneb nüüd võimalus Valgejõe Veinivillas koos Nordic Sugari abiga oma ametlik vein villida.

Rahvažürii lemmikuks sai aga Janner Klaas Harjumaalt oma veiniga “Õunavein muskaatpähkliga”.

Kuuleri sõnul on konkursi võitjaks tunnistatud Ivar Porn juba mitu aastat oma erinevate veinidega finalistide sekka jõudnud, kuid pole seni veel tunnustust saanud.

“Žürii hindas kõrgelt, et niivõrd tavapärasest toorainest nagu õun saab teha nii erakordset jooki. Hindajad olid harukordselt üksmeelsed, et just see ongi tänavune võiduvein,” selgitas Kuuler, kelle sõnul sai võidutöö ühtlasi ka eriauhinna Siidrimajalt.

“Meelis Kase töö oli aga žüriiliikme ja veinisommeljee Arne Pajula sõnul muljetavaldav Eesti koduveini klassika uues kuues. Meelis on andekas veinimeister, kes on juba kord varem konkursi võitnud ja ühel korral saavutanud kolmanda koha.”

Käsitööõlledest osutus parimaks kirssidega maitsestatud porter

Esimest korda toimunud käsitööõllede hobipruulijate võistlusel saavutas aga esikoha pikka aega tegutsenud tuntud Eesti kodupruulija, Pärnust pärit Margo Samorokov, kes sai auhinnaks koduseks õlletegemiseks mõeldud uhke Bullet Brew mini-õlletehase.

Samorokovi õlle “18:1” stiiliks oli Imperial Porter, mille kanguseks 12% ja mis oli maitsestatud kirssidega - ühe 0,33 liitrise pudeli kohta kulus mehel õlle valmistamiseks koguni 100 grammi kirsse.

Lahjade ehk alla 7% õllede klassis kuulutati aga võitjaks Sergei Sokolovi märzen-stiilis 5%-line “Haapseõlu”.

Rahvažürii lemmikuks sai aga Tallinnast pärit Raimond Virkuse 6%-line mustika stout “MustikaZ”.

Parimad said auhinnaks restorani Platz kinkekaarte ja Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni väljapandud õllekoolituse, mille raames õpitakse sommeljee Kristjan Markii käe all tundma erinevaid õllestiile, sobitama neid toiduga jne.

Võistluse eestvedaja ja õllesommeljee Juks Ojaperve sõnul oli ka õllevõistlus ja selle 16 finaaltööd žürii hinnangul väga kõrge kvaliteediga ning mitmete kodupruulijate tase teeb žürii hinnangul silmad ette nii mõnelegi ametlikule pruulikojale.

“Oli näha, et pruulmeistrid on pingutanud ning võistlusele pole saadetud juhuslikke õllesid, mis kunagi jaanipäeval joomiseks valmis on keedetud,” tõdes Ojaperv.

Tema sõnul oli hea näha, et palju oli esindatud ka klassikalisi ja kergeid stiile, nagu näiteks saksa nisuõlu või lahjad stoudid.

Aegade jooksul paljusid erinevaid kodupruule proovinud Rasmus Miller Õllegaleriist kiitis võiduõlut ja tõi välja, et selle eest võiks poes ka 12 eurot küsida ning ostjaid ilmselt jaguks küll.

Alar Mihailov nanoPruulist märkis aga, et need kodupruulijad, kes võistlusele oma tööd saatsid, võiksid liituda ka igakuiste kodupruulijate kokkutulekutega Tallinnas, et üheskoos väikepruulimise kultuuri veelgi tõsta.

Suvise pruulimisfestivali ja selle raames hobitegijate konkursse korraldanud Eesti Väikepruulijate Liit on loodud 2013. aastal eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioone ning arendada Eesti alkoholikultuuri läbi kõrgkvaliteediliste toodete pakkumise ja tarbija harimise. Liitu kuulub täna enamik Eestis tegutsevatest väikestest õlle-, siidri- ja veinitootjatest, kelle toodangumaht ei ületa 5 miljonit liitrit aastas.