Kui ühel hetkel tundub, et lihast on küll, tasub pilgud pöörata põllule, kus saada värskeid juurviljasid. Kuidas grillida maitsvalt juurviljad, sellest lähemalt Sütel Sündinud uues episoodis!

Suvi on käes ja grillimiseks paremat aega keerukas leida. Selleks, et saaksid sel suvel oma grillimise täiesti uuele tasemele viia, saad 12 saate jooksul Kamado Joe, Balti jaama turu ning Tere kaasabil õppida valmistama erinevaid grillroogasid. Näitame, kui lihtne on tegelikult suus sulavate roogade valmistamine, kui kasutada on hea tooraine, kindlad vahendid ja mõned lihtsad tarkused.

Kogu aeg liha süüa ei jõua ning mõnikord tuleb toidulauda ka mitmekesistada. Selleks anname sulle järgnevalt mõned mõnusad juhendid, kuidas valmistada grillil ülimaitsvad köögiviljad.

Jäta meelde, et köögiviljad on kõik eraldiseisvalt ka üpris maitsekad, mistõttu maitsestamisel ära üle pinguta - kasuta soola, pipart ning õli.

Brüsseli kapsast võid määrida ka balsamico äädikaga ning bataadi juurde sobib teravama maitse eelistajatele tšillipipar.

Tükid tee piisavalt väikesed, et grill need kenasti ära küpsetaks. Kui vili ise on väike, võid mitu tükki omavahel kokku liita, et neid oleks grillil lihtsam liigutada.

Umbes viieteistkümne minutiga on su köögiviljad grillitud ning võid lisada paremesani juustu, pärast mida hoia köögivilju grillil veel ca 3 minutit.

Meie kasutasime köögiviljadeks:

Bataat

Brüsseli kapsas

Suvikõrvits

Spargel

Kõrvale maitseelamuse täiendamiseks Tere dipikaste!

