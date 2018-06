Kana valmistamise juures pole midagi keerukat. Maitsva ning tervisliku söögi saad valmistada palju kergemini, kui sa seda võib-olla seni oled arvanud. Vaata, jäta meelde ning proovi ise järgi!

Suvi on käes ja grillimiseks paremat aega keerukas leida. Selleks, et saaksid sel suvel oma grillimise viia täiesti uuele tasemele, saad 12 saate jooksul Kamado Joe, Balti jaama turu ning Tere kaasabil õppida valmistama kõige erinevamaid grillroogasid. Näitame, kui lihtne on tegelikult suus sulavate roogade valmistamine, kui kasutada on hea tooraine, kindlad vahendid ja mõned lihtsad tarkused.

Grillisaate "Sütel sündinud" järjekordses osas õpetame, kuidas valmistada superlihtsad kana poolkoivad.

Nagu kõik head retseptid, algab ka selle toidu valmistamine värske tooraine hankimisest. Selle, kas kanaliha on värske, tunned hõlpsasti ära liha lõhna ning värvuse järgi: värske kana ei lõhna ebameeldivalt ning on ilusat heledat tooni.

Valmista kana ette, lõigates sellele kondi lähedalt sisse sälgud, mis aitavad eemaldada kõõlused ning lisavad huvitava välimuse. Lisaks aitab see küpsetada poolkoiba ka seestpoolt, kuhu kuumus mööda konti paremini ligi pääseb.

Kana saad lihtsalt maitsestada Tere keefiri-mango marinaadiga. Puhastatud kana masseeri marinaadis ning lase sellel umbes tund aega marineeruda.

Marinaadis seisnud poolkoivad grilli ahjutemperatuuril (150-175 kraadi) poole tunniga kenasti kuldpruuniks.

Serveeri endale meeldiva kõrvalisega või söö niisama.

Kana

Broileri poolkoibi ca 1kg.

Marinaad

Tere keefiri-mango marinaadi 1 pakk.